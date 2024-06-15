Bayram namazı Mersin'in Anamur ilçesinde 06.10'da kılınacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
15 Haziran 2024 23:09 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:33
Mersin'in Anamur ilçesinde Kurban Bayramı namazı saat 06.10'da kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Anamur için bayram namazı saatini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı Kurban Bayramı için Anamur ilçesindeki bayram namazı saatini açıkladı.
ANAMUR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Mersin'in Anamur ilçesinde bayram namazı 06.10'da kılınacak.
Bayram namazı, Kurban Bayramı'nın en önemli ibadetlerinden biridir.
Anamur'da vatandaşlar 06.10'da camilere akın ederek bayram namazını cemaatle birlikte kılacaklar.
Namaz, 2 rekat olup cemaatle kılınması bayramın manevi atmosferini güçlendirecek.
BAYRAM NAMAZI SAATİ NEDEN ÖNEMLİ?
Bayram namazının belirlenen saatlerde kılınması, Müslümanların bir araya gelerek bayramı hep birlikte kutlamalarını sağlar.
Cemaatle kılınan namaz, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir.
Anamur'da bayram namazına katılmak isteyenler, belirtilen saatte camilere giderek bu manevi ibadeti eda edebilirler.
Kaynak: TGRT Haber