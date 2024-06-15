Bayram namazını Bursa Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri 06.14’de kılacak

15 Haziran 2024 17:00 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:21

Bayram namazı, bayramın ilk günü güneşin doğmasından 50 dakika sonra kılınan erkeklere farz olan ve cemaatle kılınması gereken namazdır.

Bursa Osmangazi ilçesi 06.14’de bayram namazı kılacak.

Bayram namazı Bursa Yıldırım ilçesinde 06.14’de kılınacak.

Kurban Bayramı bayram ezanı Bursa Nilüfer ilçesinde 06.14’de okunacak.

Onlara Âdem’in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat: Onlar Allah’a birer kurban takdîm etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp: “Seni mutlaka öldüreceğim” deyince, öteki şu cevabı vermişti: “Allah ancak takvâ sahiplerinin ibâdetini kabul buyurur.” (MAİDE/27)

KURBANA NASIL ORTAK OLUNUR?

Her ortak müslüman olmalı ve her birinin hissesinin yedide birden az olmaması gerekir.Yedi kişiye kadar ortak olmak vaciptir.

Adağı olan kimse ortaklığa giremez. Mesela (Şu boynuzlu koçu keseceğim) diye adak adayan bir müslüman, bunun yerine başka koçu kesemez, bu adağı için ortak olarak giremez.

Ortakların tek sayıda olması sünnettir. Kurbanlığı alırken kaç kişi ortak olacaksa ona niyet edilerek alınmalıdır.

Müslüman kurbanlık hayvanı satın alınırken; “Bayram günü kesmesi farz olan kurbanımı almaya” diye niyet etmelidir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE BURSA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da bayram namazı 06.19'da kılınacak.