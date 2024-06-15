Bayram namazını Konya Kulu ilçesi 06.00’da, Ilgın ilçesi 06.07’de kılacak

15 Haziran 2024 20:15 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:12

16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı 19 Haziranda sona erecektir. Müslüman aleminin muhim günlerinden olan bayramlarda erkeklere vacip olan 2 rekat bayram namazı çok önemlidir.

Konya Kulu ilçesi bayram namazını 06.00’da kılacak.

Konya Ilgın ilçesinde bayram ezanı 06.07’de okunacak.

“Biz her ümmet için uyacakları dinî kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et! Sen hakka götüren doğru bir yol üzerindesin.” (HAC/67)

KURBAN NASIL KESİLİR?

Önce diz boyunca çukur kazılır. Kurbanın gözleri bağlanır. Kıbleye dönük ve sol yanına yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir.

İki ön ve bir arka ayakları, uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur.

Sonra, bismillahi Allahü ekber diyerek, deveden başka hayvanın, boğazından kesilir. Bismillahi derken, h harfini belli etmek gerekir. Belli edince, Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz.

H harfini açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur, yenmez. Bismillahirrahmanirrahim demek de caizdir. Fakat evlâ olanı, (Bismillahi Allahü ekber) demektir.

Besmele çekildikten sonra kurbanı hemen kesmek gerekir. Besmele çekildikten sonra ara verilmez ara verilirse tekrar besmele çekilmesi gerekir.

Bir hayvanı iki kişi kesecekse ikisi de besmele çekmelidir.

Besmele çekmek unutulursa zararı yoktur, kasten besmele çekilmezse haramdır. Hayvanı ensesinden kesmek haramdır.

Dilsiz ve sünnetsizin kurban kesmesi mekruhtur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ KONYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya'da namaz 06:11'de kılınacak.