Bayram namazını Samsun İlkadım ve Atakum ilçesi 05.42’de, Bafra ilçesi 05.43’de kılacak

15 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:53

Kurban Bayramı’na saatler kala il ve ilçelere göre bayram namazı saatleri merak ediliyor. Samsun’un ilçelerinin saat kaçta bayram namazı kılacağına dair detaylar haberimizde yer almakta.

SAMSUN İLKADIM İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI KAÇTA KILACAK?

Arefe gününün heyecanının ardından Kurban Bayramı’na saatler kaldı. Kurban Bayramı sabah bayram namazının kılınmasının ardından başlayacak. Samsun İlkadım ilçesinde bayram namazı 05.42’de kılınacak.

SAMSUN ATAKUM İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayramın ilk günü iki rekat olarak kılınan bayram namazını Samsun Atakum ilçesi 05.42’de kılacak.

SAMSUN BAFRA İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın bayram ezanı Samsun Bafra’da 05.43’de okunmasıyla bayram namazı başlayacak.

Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, -haksızlığa saplanmış olanları dışında- insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. (BAKARA/150)

KURBAN KESMEDE ZENGİNLİĞİN ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Fıtra ve kurban nisabına malik olan kimseye zengin denilmekte. Miras ve mehir malları nisap hesabına katılır. Müslümanın ihtiyacı olan eşya, mal ve borçlardan fazlası, zekat nisabı olarak mal ve parası varsa bu müslümana kurban kesmek vaciptir.

Kurban nisabı altın veya gümüşle ölçülür. Nisaba katılacak malın ticaret malı olması veya 1 yıl elinde kalmış olması gerek değildir. Borçlar, alacaklardan ve mevcut maldan çıkarıldığında kalan miktar kurban nisabına katılır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE SAMSUN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun’da bayram namazı 05.48’de kılınacak