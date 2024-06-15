Bayram namazını Şanlıurfa Eyyübiye ve Haliliye ilçesi 05.42’de kılacak

15 Haziran 2024 20:12 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:15

Bayramlar, Müslümanların birliktelik içinde huzur dolu anlar yaşadığı akrabalarıyla beraber olarak geçirdikleri günlerdir. Bayram namazının cemaatle kılınmasının sebebi de mümin kardeşlerin ilişkilerini pekiştirmesi içindir.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde bayram namazı 05.42'de kılınacak.

Bayram ezanı Şanlıurfa Haliliye ilçesinde 05.42'de okunacak.

“ Yapılması gereken işte budur. Kim Allah’ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse bu, rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile (haramlığı) bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helâl kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının.” (HAC/30)

KURBAN KESİLİRKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER NELERDİR?

Kurbanlık hayvana eziyet etmek, canını acıtmak, sürüklemek, incitmek; bıçakları hayvan yatırıldıktan sonra bilemek mekruhtur.

Hayvan tamamen ölmeden ensesini kesmek, kafasını koparmak, derisini yüzmek ve kör bıçakla kesmeye çalışmak mekruhtur.

Doğurması yakın olan hamile hayvan kesilmez.

Gasp edilmiş bıçakla kurban kesilmez.

Engelli hayvan kesmek uygun değildir. Gece kurban kesmek mekruhtur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ŞANLIURFA’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Şanlıurfa’da bayram namazı 05.48’de kılınacak.