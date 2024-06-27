Bayram sonrasına işaret edilmişti: 9.sınıfta kalanlara telafi sınavı var mı?

27 Haziran 2024 17:38 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:40

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak hayata geçirilen 4 dersten başarısız olanların sınıf tekrarı yapacağı sistem dokuzuncu sınıf öğrencileriyle başladı. Sınıfta kalan öğrenciler telafi sınavının olup olmayacağını merak ediyor.

9.SINIFTA KALANLARA TELAFİ SINAVI VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez 9.sınıflara yönelik getirilen sınıf tekrarı uygulamasıyla sınıfta kalan birçok öğrenci telafi sınavı hakkında açıklama bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, telafi sınavıyla ilgili hazırlıkların henüz tamamlanmadığını, sınavın yapılıp yapılmayacağının sınıfta kalan öğrencilerin sayısına göre yakın zamanda belirleneceğini söyledi.

Telafi sınavı hakkında yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Devamsızlıktan sınıfta kalanlar için herhangi bir af söz konusu değil.

LİSE TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Lisede telafi sınavına, tek ders ve genel not ortalaması 50’nin altında olan öğrencilerle 4 veya daha fazla dersten başarısız sayılan öğrenciler girebiliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN DÜZENLEMELER

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan konular;

Türkçe baraj notu 70’e yükseltildi,

Sınıfta kalma geri geldi,

Veli randevu sistemi,

Devamsızlık affının kaldırılması,

Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi

YENİ DÜZENLEMEYLE LİSEDE SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

Yapılan düzenlemeye göre lisede 50 puan ve üzeri not ortalaması başarı sayılırken en fazla 1 dersten başarısız sayılan öğrenciler bir üst sınıfa geçebilecek.

DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALANLARA AF VAR MI?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılan düzenlemelere göre devamsızlıktan sınıfta kalan öğrencilere af söz konusu değil.

DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN OLURSA SINIFTA KALINIR?

Öğrencilerin devamsızlık hakkı özürsüz 10 gün, özürlü 20 gün olmak üzere toplam 30 gündür. Bu süreyi aşan öğrencilerin sınıf tekrarı yapması gerekmekte.