Bayram tatilinde 51/2-a trafik cezası alanlar bunları merak etti! Hız sınırı aşımı cezasının en yükseği 6.440 TL

25 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:40

Trafikte can ve mal güvenliğini korumak amaçlı uygulanan 51/2-a trafik cezasıyla sürücüler hız sınırını %10 ile %30 arasında aştıklarında belirlenen miktarda para cezası uygulanmakta.

51/2-A TRAFİK CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 51.maddesine göre düzenlenen 51/2-a trafik cezası, hız sınırını %10 ile %30 arasında geçen sürücülere uygulanıyor. Kuralı ihlal eden sürücülere para cezası işlemi uygulanıyor ve itiraz etme hakkı sunuluyor.

51/2-A TRAFİK CEZASI KAÇ LİRA?

Radar (hız) cezası olarak bilinen 51/2-a cezası uygulanan sürücülere 1.508 TL para cezası kesiliyor. İlk 15 gün içerisinde ceza miktarını ödeyen vatandaşlara erken ödeme indirimi olan %25 indirim uygulanarak ceza ücreti 1.129,50 TL oluyor.

Hız sınırı aşımına göre farklı fiyatlar da uygulanmakta.

%10 – %30 arasında aşılırsa: 1.508,50 TL ve 10 ceza puanı (%25 indirimli hali: 1.131,37 TL)

Hız sınırı %30 – %50 arasında aşılırsa: 3.136 TL ve 15 ceza puanı (%25 indirimli hali: 2.352 TL)

Hız sınırı %50’den fazla aşılırsa: 6.440 TL ve 15 ceza puanı (%25 indirimli hali: 4.830 TL)

51/2-A TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Hız sınırı aşımı ceza tebligatı geldikten sonra 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesini verilmekte. Bu süre zarfı içerisinde itiraz etmeyen vatandaşların cezaları kesinleşmekte.

51/2-A HIZ SINIRI CEZASI KAÇ PUAN?

Sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amaçlı uygulanan trafik ceza puanı sistemine göre radar aşımı 10 ehliyet ceza puanı olarak belirlendi.

51/2-A HIZ CEZASINA İTİRAZ ETMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Hız sınırı aşımı cezası için 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi verirken gerekli maddeler şunlardır;

Trafik karar tutanağının fotokopisi

Sürücünün kimlik fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

51/2-B TRAFİK CEZASI NEDİR?

Sürat limitini aşma ve kural ihlali cezasının kodu olan 51/2-B, hız sınırını %30 ile %50 arasında aşan sürücülere uygulanan ceza işlemidir.

51/2-B HIZ SINIRI TRAFİK CEZASI NE KADAR?

Hız sınırı kural ihlali olan 51/2-b trafik cezasında, hız limitini %30 ile %50 arasında aşan sürücülere 3.135 TL para cezası işlemi uygulanıyor. İlk 15 gün içinde yaptırımını ödeyen vatandaşlara %25 indirim uygulanarak ceza ücreti 2.352,25 TL oluyor.

51/2-B CEZASI KAÇ PUAN?

51/2-b hız limiti cezası, sürücülerin trafikte karnesi olarak kabul edilen ceza puanında 15 puan olarak kabul ediliyor.