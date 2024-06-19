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Bayram tatilinden dolayı Nüfus Müdürlükleri 20-21 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 Haziran 2024 22:17 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:38
Bayram tatilinden dolayı Nüfus Müdürlükleri 20-21 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak

Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 gün olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda 19-20 Haziran tarihlerinde de Nüfus Müdürlükleri kapalı olacak.

Nüfus Müdürlükleri normal şartlarda hafta içi 8.30-16.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

12.30-13.30 saatlerinde ise öğle arası tatili nedeniyle işlem yapılamıyor.

Ancak Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfus müdürlüklerinin 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.

Bayram tatilinden dolayı Nüfus Müdürlükleri 20-21 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak - 1. Resim

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YARIN AÇIK MI (20 HAZİRAN)?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 gün süreyi de idare izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." demişti.

Nüfus Müdürlükleri bu kapsamda 20-21 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak.

Bayram tatilinden dolayı Nüfus Müdürlükleri 20-21 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak - 2. Resim

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatili 23 Haziran Pazar günü sona eriyor.

Nüfus Müdürlükleri 24 Haziran Pazartesi günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Kaynak: TGRT Haber
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