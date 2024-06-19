Bayram tatilinden dolayı Nüfus Müdürlükleri 20-21 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak

19 Haziran 2024 22:17 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:38

Nüfus Müdürlükleri normal şartlarda hafta içi 8.30-16.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

12.30-13.30 saatlerinde ise öğle arası tatili nedeniyle işlem yapılamıyor.

Ancak Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfus müdürlüklerinin 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YARIN AÇIK MI (20 HAZİRAN)?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 gün süreyi de idare izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." demişti.

Nüfus Müdürlükleri bu kapsamda 20-21 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatili 23 Haziran Pazar günü sona eriyor.

Nüfus Müdürlükleri 24 Haziran Pazartesi günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.