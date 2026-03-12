Bayramda hava nasıl olacak? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Bayramda hava nasıl olacak 16-22 Mart hava durumu raporunun paylaşılmasının ardından belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük, haftalık ve aylık olarak hava durumu tahminleri paylaşılıyor. 2026 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planını yapacak vatandaşlar tarafından bayramda Türkiye genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş tatil planını hava durumu tahminine göre şekillendirecek. Peki Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahmin haritası...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK 2026?

MGM tarafından yayımlanan hava durumu tahmin haritasında yer alan bilgilere göre 2026 Ramazan Bayramı'nda hava Türkiye'nin büyük bir bölümünde sıcak olacak. MGM tarafından paylaşılan sıcaklık haritasına göre özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ankara, Eskişehir, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat gibi illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI 2026?

MGM tarafından paylaşılan hava durumu yağış haritasına göre bayram tatili boyunda Ege kıyıları, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır illerimizde yer yer sağanak yağışlar yaşanabilir. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ise yağış beklenmiyor.