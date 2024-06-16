Bayramda kapalı olan bankalar 20 Haziran Perşembe'den itibaren hizmet vermeye devam edecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 19:35
Kurban Bayramı tatili süresince bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Haziran Perşembe gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Tatil öncesi işlemlerini halletmek isteyenler, bankaların çalışma saatlerine dikkat etmeli.
Kurban Bayramı tatil takvimi ile birlikte vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini merak etmeye başladı.
16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı süresince bankalar kapalı olacak.
İdari izinlerle birlikte kamu kurum ve kuruluşları 15-23 Haziran tarihleri arasında tatil yapacak.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmet vermeyecek.
Ancak, bankalar 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmete devam edecek.
Banka işlemlerini halletmek isteyenler, tatil öncesi veya sonrasında işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kaynak: TGRT Haber