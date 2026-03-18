Bayramda köprü ve otoyolların ücret durumu! Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre bazı köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Kararda yer alan bilgilere göre 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar bazı köprü ve otoyolları vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kullanabilecek. Vatandaşlar tarafından bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BAYMRADA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyol ve köprülerde geçiş ücreti alınmayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden vatandaşlar ücretsiz olarak geçiş yapabilecek. Yap-işlet-devlet modeliyle hayata geçirilen projeler ise muafiyetin dışında tutuldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü bayram sürecinde ücretsiz olmayacak. Osmangazi Köprüsü'nün yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'de ücretsiz kararının dışında tutuldu.