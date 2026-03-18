Bayramda köprü ve otoyolların ücret durumu! Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu tatile gidecek olan vatandaşların tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ramazan Bayramı tatili kapsamında bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Vatandaşlar tarafından Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre bazı köprü ve otoyollar boyunca ücretsiz olacak. Kararda yer alan bilgilere göre 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar bazı köprü ve otoyolları vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kullanabilecek. Vatandaşlar tarafından bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda ücretsiz mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BAYMRADA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyol ve köprülerde geçiş ücreti alınmayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden vatandaşlar ücretsiz olarak geçiş yapabilecek. Yap-işlet-devlet modeliyle hayata geçirilen projeler ise muafiyetin dışında tutuldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü bayram sürecinde ücretsiz olmayacak. Osmangazi Köprüsü'nün yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'de ücretsiz kararının dışında tutuldu.

