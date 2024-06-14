Bayramda Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü ücretli olacak

14 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olmuştu.

Açıklamasında "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idare izin kapsamına aldık" dedi.

Tatilde İstanbul'dan ayrılacak olan vatandaşlar tarafından ücretsiz olacak olan otoyol ve köprüler merak ediliyor.

BAYRAMDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacak Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda belirtilenlere göre Kurban Bayramı'nda yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Bu kapsamda bayramda Kuzey Marmara Otoyolu ücretli olacak.

BAYRAMDA 3. KÖPRÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı boyunca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden (3. Köprü) geçişler ücretli olacak.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR?

Bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçişler 15-24 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olacak.