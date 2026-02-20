Bayramda okullar kaç gün tatil? 2026 Ramazan Bayramı takvimi!

2026 yılı Ramazan Bayramı takvimi belli oldu. Bayramın başlayacağı tarih, arefe günü uygulaması ve resmi tatil süresi netlik kazandı. Öğrenci ve veliler daha çok eski bayramlardaki gibi bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyordu. İşte bayram tatili günleri…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Böylece bayram üç tam gün olarak idrak edilecek.

Arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye’de resmi tatil uygulamasına göre arefe günü yarım gün tatil kabul ediliyor ve mesai genellikle saat 13.00 itibarıyla sona eriyor. Bu takvime göre bayram süreci, arefe öğleden sonrası ile birlikte başlıyor.

BAYRAMDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL 2026?

Resmi tatil uygulamasına göre Ramazan Bayramı süresi toplam 3,5 gündür. 19 Mart Perşembe günü yarım gün tatil uygulanırken, 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri tam gün resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu takvime göre bayram tatili, arefe günü öğleden sonra başlayarak üç tam gün boyunca devam ediyor. Ek bir karar alınmadığı sürece resmi tatil süresi 3,5 gün olarak uygulanacak.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Mevcut takvime göre bayram tatili üç tam gün ve arefe günü yarım gün şeklinde planlandı. Bayramın Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelmesi nedeniyle resmi tatil süresi hafta sonuyla birleşmiş durumda bulunuyor.

Ekstra idari izin kararı alınmadığı takdirde tatil süresi uzatılmayacak. Şu an için Perşembe gününün tam güne çevrilmesi ya da pazartesi günü için ek izin verilmesi yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.