Bayramın 1. günü AVM’ler açık mı? 20 Mart AVM'lerin çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Bayram süresince AVM’lerin açık olup olmadığı ve hangi saatlerde hizmet verdiği merak ediliyor.

BAYRAM KAÇ GÜN, NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayarak 22 Mart Pazar günü sona erecek. Toplamda 3 gün sürecek. Bayramın birinci günü resmi tatil kapsamında tam gün uygulanırken, bu tarihler boyunca kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu tatil düzenine geçecek.

Üç gün sürecek bayram boyunca vatandaşlar aile ziyaretleri, tatil planları ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını organize etmeye devam ediyor. Bayramın resmi takvimdeki yeri nedeniyle özellikle ilk günün çalışma düzeni ile diğer günlerin işleyişi arasında farklılıklar bulunabiliyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Türkiye genelinde alışveriş merkezleri bayram süresince hizmet vermeye devam ediyor. Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma günü AVM’ler tamamen kapalı olmuyor ancak normal günlere göre daha geç saatlerde açılıyor. Genellikle öğle saatlerinden sonra, 12.00, 13.00 ya da 14.00 gibi açılış yapılırken, akşam saatlerinde ise yaklaşık 22.00 civarında kapanış gerçekleşiyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise alışveriş merkezleri büyük ölçüde normal çalışma düzenine dönüyor. Bu günlerde AVM’ler genellikle sabah 10.00’da açılıp akşam 22.00’ye kadar hizmet veriyor, bazı merkezlerde kapanış saatleri yoğunluğa bağlı olarak biraz daha ileriye alınabiliyor. Her alışveriş merkezinin kendi yönetim kararlarına göre saatlerde farklılık yaşanabilmektedir.