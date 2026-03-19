Bayramın 1. günü marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK marketlerin bayramın ilk günü çalışma durumu!

Ramazan Bayramı’nın başlamasına kısa süre kala marketlerin çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Zincir marketlerden gelen açıklamalar, bayram süresince uygulanacak mesai düzenine dair ayrıntılar belli olmaya başladı.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ BİM AÇIK MI?

Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma gününe denk gelen birinci gününde BİM mağazalarının kapalı olacağı açıklandı. BİM tarafından yapılan bilgilendirmede, bayramın ilk gününde tüm mağazaların hizmet vermeyeceği duyuruldu.

BİM tarafından paylaşılan açıklamada, mağazaların bayramın ikinci gününden itibaren yeniden açılacağı bildirildi. 21 Mart Cumartesi günü itibarıyla tüm şubelerin hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

BİM tarafından yapılan açıklama şöyledir:

BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, HANGİ MARKETLER AÇIK?

Ramazan Bayramı süresince zincir marketlerin çalışma düzeni markalara göre farklılık gösteriyor. BİM mağazaları bayramın ilk günü kapalı olurken, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerden henüz açıklama gelmezken, bayram boyunca hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. A101, ŞOK, Migros marketlerin bayramdaki çalışma durumları şubeden şubeye değişiklikle de gösterebilir. Marketinizin şubesi ile veya yapılacak güncel duyurular ile marketlerin bayramdaki çalışma durumu ve çalışma saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü olan 22 Mart Pazar günlerinde ise tüm büyük zincir marketlerin açık olacağı ve genellikle normal çalışma saatlerine dönmesi bekleniyor. Bu tarihlerde BİM dahil olmak üzere zincir marketlerin tamamı yeniden hizmet vermeye devam edecek.