Bazoumana Toure kimdir? Jose Mourinho Fenerbahçe için onu gösterdi

20 Ocak 2025 21:44 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 21:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye önerdiği 3 yetenek arasından öne çıkan isim Bazoumana Toure olurken, oyuncu için istenen para ise merak konusu oldu.

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Teknik direktör Jose Mourinho’nun önerdiği Bazoumana Toure, transfer gündeminde öne çıkan isimlerden oldu.

İddialara göre Fenerbahçe​ Bazoumana Toure’nin transferi için harekete geçti.

BAZOUMANA TOURE PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

İsveç Allsvenskan Ligi takımlarından Hammarby, Toure’nin transferi için 10 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe’nin, tecrübeli hoca Mourinho’nun özel ilgisi ve oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli karşılamaya hazır olduğu da iddialar arasında.

Eğer transfer gerçekleşirse bu rakam, İsveç Allsvenskan Ligi tarihindeki en yüksek transfer bedeli olacak.

BAZOUMANA TOURE KİMDİR?

Toure, Hammarby’de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı’nda da boy gösteriyor.

Öte yandan iddialara göre, Toure için Celtic ve Brighton gibi ekipler de devrede.