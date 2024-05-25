BDDK izni ile 2 kalkınma ve 1 yatırım bankası kuruluyor

25 May 2024 17:36 - Güncelleme : 25 May 2024 17:39

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), üç yeni bankanın kurulmasına onay verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Marin Yatırım Bankası AŞ, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ ve Adil Katılım Bankası AŞ'nin faaliyete geçmesi kararlaştırıldı.

Marin Yatırım Bankası AŞ, 1 milyar 500 milyon TL sermaye ile Mehmet Koç, Sefa Koç, Noman Tekin, Meltem Süloğlu ve Yavuz Duranoğlu tarafından kurulacak.

Aytemiz Yatırım Bankası AŞ ise, 1 milyar 500 milyon TL sermaye ile Aytemiz Finansal Hizmetler AŞ, İsmail Aytemiz, Hüseyin Aytemiz, Ahmet Aytemiz ve Kerem Aytemiz tarafından faaliyete geçirilecek.