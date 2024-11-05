BDDK tarafından faaliyet izni verilen Colendi Bank kimin?

05 Kasım 2024 10:09 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:10

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 bankaya dijital bankacılık faaliyet izni verdiği 5 Kasım gecesi yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı. Faaliyet izni alan bankalar arasında Colendi Bank yer aldı.

5 Kasım 2024 Resmi Gazete kararına göre BDDK, 3 banka için dijital faaliyet izni verdiğini duyurmuştu. Colendi Bank'ın gündeme gelmesinin ardından sahibi ve kurucusu da merak konusu oldu.

COLENDİ BANKA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Dijital olan bankalar şube ihtiyacı duymadan dijital kanallar ile bankacılık işlemlerini yapabiliyor.

Faaliyet izni alması üzerine mevduat toplama, kredi verme, ödeme hizmetleri gibi işlemleri dijital olarak kullanıcılarına sunabiliyor.

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen'dir.

BDDK HANGİ BANKALARA FAALİYET İZNİ VERDİ?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi işlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ile beraber 3 banka için faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre BDDK, FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank’a dijital bankacılık faaliyet verdi. Yayımlanan kararlar şöyle: