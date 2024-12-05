BDDK’nın enflasyon muhasebesi açıklaması merak ediyor

05 Aralık 2024 19:47 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 19:58

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun enflasyon muhasebesi uygulanmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın detayları merak ediliyor.

BDDK’dan son dakika açıklaması geldi.

Bankacılık​ Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.

BDDK​ NE AÇIKLADI?

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, 11021 sayılı karar uyarınca bankalar ile finansal kiralama, finansman, faktoring, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025​ yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiği duyuruldu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/12/2024 tarihli ve 11021 sayılı Kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verilmiştir." denildi.

ENFLASYON MUHASEBESİ NE DEMEK?

BDDK’nın açıklamasının ardından enflasyon muhasebesinin ne demek olduğu merak konusu oldu.

Enflasyon muhasebesi, mali tablolarda bulunan parasal olmayan kıymetlerin TL değerlerinin, tablonun ait olduğu zamandaki değerine getirilmesini ifade ediyor.

Uygulama, parasal olmayan değerlilerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınarak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılmasıyla birlikte gerçekleştiriliyor.