Bebek pudralarında kanserojen madde mi var? O ürünler toplatılıyor

24 Kasım 2024 16:32 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:35

İngiltere’de, içinde talk minerali bulunduğu tespit edilen bebek pudraları kanserojen tehdidi nedeniyle toplatılmaya başlandı.

Bilim insanları bebek pudralarının üretiminde kullanılan talk, hidratlanmış magnezyum silikadan olan talk maddesinin özellikle yumurtalık kanseri riskini artırabileceğini ifade ediyor.

BEBEK PUDRALARINDA KANSEROJEN MADDE Mİ VAR?

İngiltere'de satışa sunulan bazı bebek pudralarının içeriklerinde, hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu tespit edildi.

Yetkililer bebek pudralarının marketlerden toplatılması kararını aldı.

Uzmanlar, pudraya alternatif olarak mısır nişastası kullanımını da ebeveynlere önerdi.

‘TALK İÇERMEZ’ YAZAN ÜRÜNLERİ ALIN

Uzmanlar, talk içerikli pudralar yerine doğal içerikli ürünlere yönelmenin önemini vurguluyor. Ayrıca, İngiltere’de satışa sunulan birçok kozmetik malzemenin üzerinde artık "talk içermez" ibaresi yer alıyor.

Talk minerali, sadece kansere yol açma riskiyle değil, solunum yolları üzerindeki olumsuz etkileriyle de dikkat çekiyor.