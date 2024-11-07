BEDAŞ, İstanbul 7 Kasım elektrik kesintisi arızasının sonlanacağı saatleri duyurdu

07 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:40

7 Kasım Perşembe günü erken saatlerde İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintisinin sonlanacağı saat merak edilirken BEDAŞ uzun süreli elektrik kesintilerinin meydana geleceği mahalleleri ve sokakları duyurdu.

Yüksek fatura ücretlerine son! Bu yöntemle elektrik faturalarınız yarı yarıya düşecek

Yüksek fatura ücretlerine son! Bu yöntemle elektrik faturalarınız yarı yarıya düşecek

7 Kasım günü İstanbul'da erken saatlerde başlayan elektrik arızasında çalışmalar devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan Arnavutköy, Bakırköy, Çekmeköy, Bahçelievler ve Avcılar'da elektriklerin geleceği saat belirlendi.

İSTANBUL AVCILAR, BAĞCILAR VE BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

7 Kasım günü Avcılar'da MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ bölgesinde arıza 17.00'de sona ererken FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2. sk bölgelerinde 16.00'da sonlanacak.

Bağcılar MERKEZ-FATİH mah 1823., 1843., 1844., 1845., ÇINAR mah 746., 750., 752., 759., ESENLER sokaklarında kesinti 17.00'de biterken BAĞLAR mah 62. sk Mimarsinan caddesi. bölgesinde 16.00'da bitecek.

Bakırköy YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/2., 27/4., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 27/9., 28/5., 28/6., 29/2., 29/3., 29/6., 29/7., 29/8., 64/1., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR bölgelerinde 13.00'e kadar süren kesinti, YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR bölgelerinde 15.00'e kadar sürecek.

BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Belyikdüzü'nde YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, DOĞU sokaklarında kesinti 17.00'de sonlanacak.

Büyükçekmece FATİH mah BOĞAZİÇİ, DOĞAN 3, FETTAH, KEMERDERE, MODA bölgelerinde 17.00, FATİH mah BOĞAZİÇİ, DOĞAN 3, FETTAH, KEMERDERE, MODA bölgelerinde ise 13.00'e kadar kesinti yaşanacak.

MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALEV 1, ASOS, AYDINLAR, BÜLBÜL 4, DOĞAN 2, DİLBER 1, FERMAN, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, KANARYA 1, KAYINAĞACI, LEYLA, MECNUN, NAZLI 2, SEHER 2, ÖZLEM 2, İSTANBUL bölgelerinde de kesinti 17.00'de sonlanacak.

Çatalca İZZETTİN mah BENTLER, KARLIOVA, İSTASYON sokaklarında kesinti 17.00'ye kadar sürerken FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / SUBAŞI mah KUDRET sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAŞARI, BUHARA, BUKLE, BİRLİK, DESTAN, FULYA, KAMELYA, LALEZAR, NADİDE, NİHAL, RUKİYE, SEMERKANT, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, ÖZGÜN, ÖZSU, İSTASYON bölgelerinde 17.20'ye kadar sürecek.

Bugün Esenler NAMIK KEMAL mah 36., KOSOVA sokaklarında arıza 17.00'de bitecek.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 4., 5., 6., 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 23., 24., 28., 32., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sokaklarında 16.00'ya kadar süren arıza, NAMIK KEMAL mah 10., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3. sk bölgelerinde 17.00'de sona erecek.

7 Kasım günü Fatih İSKENDERPAŞA mah KÜLHAN, MEÇHUL ASKER, NALINCI FEVZİ, ORUÇGAZİ, OYUNBOZAN, UZUN YUSUF, VEZİR ÇEŞMESİ, ÇINGIRAKLI BOSTAN bölgelerinde arıza 17.00'de sona erecek.

CİBALİ mah ALİ TEKİN, ARAPLAR, ATATÜRK, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, ERZAKÇI, HARAÇÇIBOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 2. ÇIKMAZI, KANİPAŞA, KASECİ ÇIKMAZI, PEKMEZCİ, SALİHPAŞA, TEKKE ÇIKMAZI 1., TEPEDELEN, TEPEDELEN ARALIĞI, TEPEDELEN ÇEŞMESİ, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ŞAİR BELİĞ, ŞEREFLİ, ŞEYH İLAHİ bölgelerinde ise 16.00'da bitecek.

Küçükçekmece CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde ise 17.00'ye kadar devam edecek.