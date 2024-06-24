Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2024 itibarıyla zamlanacak

24 Haziran 2024 17:38 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bedelli askerlik başvurularına dair önemli bir açıklama yaptı.

Yapılan duyuruda, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2024 itibarıyla memur aylık katsayısına göre zamlanacağı belirtildi.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ZAMLANACAK?

MSB'nin açıklamasında, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2023 yılının ilk yarısında 104.084,16 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti.

Ocak-Haziran 2024 dönemi için bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmişti.

Yeni zam oranlarıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merakla bekleniyor.