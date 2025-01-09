Bedelli askerlik ücretleri ne kadar? MSB resmi açıklama yaptı

09 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 yılının ilk 6 ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olduğu açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik 243 bin 13 TL oldu. Ücretlerin açıklanmasının ardından bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı gündem oldu.

2025 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Zamlı bedelli askerlik ücreti kesinleşti

2025 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Zamlı bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2024 yılı enflasyon oranları belli oldu.

Enflasyon verilerinin belli olmasının ardından bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olduğu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.

Vatandaşlar tarafından bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2025?

MSB tarafından açıklanan bilgilere göre bedelli askerlik ücreti 2025 yılının ilk 6 ayı için 243 bin 13 TL 44 kuruş olarak açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı;

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,

7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz açıklanmadı.

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre celp ve sevk dönemleri bu ay içerisinde e-Devletten duyurulacak.

2024 yılında bedelli askerlik celp ve sevk yerleri 25 Ocak tarihinde açıklanmıştı.