Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Binlerce kişi bekliyor

23 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:12

Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak kişilerin sonuçları bugün erişime açılacak. 2025 yılında bedelli askerlik yapacak olan adaylar yerlerin açıklanmasını bekliyor.

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Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu: Tarih belli oldu

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu: Tarih belli oldu

Bu yıl bedelli askerlik yapacak olan binlerce kişi sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. e- Devlet üzerinden ve şubelerden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 23 Ocak Perşembe günü e - Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre duyuru sonrasında teslim olacakları yerler ve tarihlere ulaşılacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Askerlik yerlerini öğrenecek olan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamayı bekliyor. Duyuru sonrasında son teslim tarihi, kışla ve tüm bilgiler sonuç ekranına yansıyacak.

e-Devlet üzerinden sonuçlara erişilecek. Sorgulama için BURAYA tıklayınız.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025