Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Binlerce kişi bekliyor
Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak kişilerin sonuçları bugün erişime açılacak. 2025 yılında bedelli askerlik yapacak olan adaylar yerlerin açıklanmasını bekliyor.
Bu yıl bedelli askerlik yapacak olan binlerce kişi sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. e- Devlet üzerinden ve şubelerden açıklanacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 23 Ocak Perşembe günü e - Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre duyuru sonrasında teslim olacakları yerler ve tarihlere ulaşılacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA
Askerlik yerlerini öğrenecek olan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamayı bekliyor. Duyuru sonrasında son teslim tarihi, kışla ve tüm bilgiler sonuç ekranına yansıyacak.
e-Devlet üzerinden sonuçlara erişilecek. Sorgulama için BURAYA tıklayınız.
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025