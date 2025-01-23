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Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Binlerce adayın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:33
Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Binlerce adayın gündeminde

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklandı. Vatani görevini yapacak olanlar ise bedelli askerlikte çarşı izni olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bugün bedelli askerlik yerleri belli oldu. Binlerce aday ise çarşı izninin kaç gün olduğunu şimdiden araştırmaya başladı. MSB bugün yerleri duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİKTE ÇARŞI İZNİ VAR MI?

Bedelli askerlikte çarşı izni bulunmuyor. Normal askerlikte 1 aylık acemi birliği eğitimi sonrası 5 ay usta birliğine gidilir. Usta birliğinde askerler belirli durumlarda çarşı izninden yararlanabilirken acemi birliğinde çarşı izni bulunmuyor.

Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Binlerce adayın gündeminde - 1. Resim

Bedelli askerlik yapanlar 1 ay boyunca askere gittiğinden dolayı çarşı izni bulunmamakta. Pazar günleri istirahat günü olarak belirlenirken dinleme şansları bulunuyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE İZİN VAR MI, YOK MU?

Bedelli askerlik yapacak olan kişiler için çarşı izni bulunmuyor. Normal süreçte acemi birliğinde izin bulunmadığı gibi bedelli askerlikte de izin bulunmamakta.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB tarafından bedelli askerlik yerleri 23 Ocak Perşembe günü açıklandı. Adaylar, e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile yerleri öğrenebiliyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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