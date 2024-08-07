Bedelsiz sermaye artırımı yapan YUNSA'nın bölünme tarihi 7 Ağustos olarak belirlendi

07 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:27

Hisseleri yakından takip edenlerin gündeminde YUNSA yer alırken bedelsiz sermaye artırımı tarihi merak edilmişti. Düzeltilmiş pay fiyatı olan 9.18 TL’den satışa çıkarken bölünme tarihi gündeme taşındı.

YUNSA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN, BÖLÜNDÜ MÜ?

SPK, Yünsa'nın bedelsiz sermaye artırımını 1 Ağustos'ta onaylanmıştı.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre bölünme tarihi 7 Ağustos olarak belirlenmişti. Bölünme günü gelene kadar YUNSA hissesine sahip olanlar bedelsiz sermaye artırımından yararlanabiliyorken %700 oranda bölünmeye gitmesi halinde 100 lotu olan 800 lota sahip olacak.

YÜNSA NE KADAR, KAÇ TL?

Düzeltilmiş fiyat KAP'ta açıklanırken güncelleme sonrası hisse pay fiyatı 9.18 TL oldu.

Yünsa, 24 Mayıs 2024 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştu ve 1 Ağustos 2024 tarihinde başvurusu onaylanmıştı.