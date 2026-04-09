Aktüel
Bekçi alımı 2026 başvuru ne zaman? Bekçi alımı şartları değişti

Bekçi alımı 2026 başvuru ne zaman olduğu tarihler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çarşı ve mahalle bekçiliği alım şartlarında temel kriterler korunurken, özellikle askerlik ve ikamet şartlarında değişikliğe gidildi. Yaş sınırı yeniden belirlenirken, başvuru yapılacak ilde ikamet süresi de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Eğitim ve vatandaşlık şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bekçilerin görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler de güncellendi. Bekçi alımı 2026 başvuru ne zaman? İşte Bekçi alımı başvuru şartları!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 21:23

Çarşı ve mahalle bekçiliği alım şartlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte başvuru kriterleri ve görev tanımları yeniden şekillendirildi.

Çarşı ve mahalle bekçiliği alım şartlarında yeni bir düzenlemeye gidilerek başvuru kriterleri ve görev tanımları yeniden şekillendirildi.
Bekçi alımı 2026! Bekçi adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise mezunu olması ve yaş sınırının 18 ile 31 arasında olması şartları devam ediyor.
Bekçi alımı ne zaman 2026! Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması ve başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.
Bekçi alımı 2026 başvuru! Siyasi parti üyeliği bulunan adayların başvuru yapamayacağı düzenlendi.
Bekçi alımı 2026 şartları! Bekçiler, belirli şartlar altında kişilerin üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilecek; araçların ise yalnızca dışarıdan bakıldığında görülebilen bölümleri incelenebilecek.
Yönetmelikte açık şekilde üst ve araç araması yapılamayacağı belirtildi.
Bekçilerin çalışma saatlerinin gün batımı ile gün doğumu arasında olacağı ve gerekli görülen durumlarda görev sürelerinin uzatılabileceği bilgisi yer aldı.
BEKÇİ ALIMI 2026 ŞARTLARI

Yeni düzenlemeye göre bekçi adaylarında aranan temel şartlar korunurken bazı kriterler güncellendi. Buna göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az lise mezunu olması şartı devam ediyor. Yaş sınırı ise yeniden belirlenerek 18 ile 31 arasında olacak şekilde düzenlendi.

Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması zorunlu hale getirildi. Bunun yanı sıra başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet etme şartı da getirildi. Siyasi parti üyeliği bulunan adayların başvuru yapamayacağı da düzenlemede yer aldı. Bu şartlar doğrultusunda başvuruların değerlendirileceği bildirildi.

BEKÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Yapılan düzenleme ile birlikte bekçilerin görev ve yetkilerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bekçiler, belirli şartlar altında kişilerin üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilecek. Bu uygulama, kişinin ya da başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir durumun varlığına dair yeterli şüphe bulunması halinde gerçekleştirilebilecek.

Araçlara yönelik kontrollerde ise yalnızca dışarıdan bakıldığında görülebilen bölümlerin incelenebileceği belirtildi. Yönetmelikte açık şekilde üst ve araç araması yapılamayacağı ifade edildi. Bekçilerin çalışma saatlerinin gün batımı ile gün doğumu arasında olacağı, gerekli görülen durumlarda ise görev sürelerinin uzatılabileceği bilgisi de düzenlemede yer aldı.

BEKÇİ ALIMI 2026 BAŞVURU

2026 yılına ilişkin bekçi alım takvimine dair henüz resmi bir kontenjan açıklaması yapılmadı. Bu nedenle başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklamaların ardından sürecin netleşmesi bekleniyor.

Yeni bir alım ilanı yayımlanması halinde başvuru süreci ve detayları resmi kanallardan duyurulacak. Bekçi alımına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.

