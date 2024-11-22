Bekçiler üst araması yapabilir mi? Yetkilerde değişiklik oldu

22 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu’nda yapılan görüşmeye göre bekçilerin üst arama yetkisine dair gelişmeler yaşandı. Çarşı ve mahalle bekçileri gece saatlerinde sokaklarda güvenliği sağlarken yetkilerinde de değişikliğe gidiliyor.

TBMM​ Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemelerin olduğu kanun teklifi kabul edildi.

Son zamanlarda gündemde yer alan bekçilerin üst arama yetkisiyle ilgili de gelişme yaşandı. Vatandaşların gündeminde ise bekçilerin üst arama yetkisi olup olmadığı oldu.

BEKÇİLER ÜST ARAMASI YAPABİLİR Mİ?

TBMM İçişleri Komisyonunda, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilirken bekçilerin yetkileri de değişti.

Sokakta durdurulan kişinin aracı veya üzerinde başka bir kişinin hayatını riske sokabilecek eşya olması halinde tehlikeyi önleme amacıyla el ile dıştan kontrol edebilecek.

Düzenlemede yaşanan gelişmelere göre bekçilerin haftalık çalışma saati 40 olarak belirlendi. Valilik onayıyla çalışma saatleri 56 saate kadar artabilecek.

Fazla mesai olması halinde başka bir gün istirahat süresine eklenebilecek.

GÖRÜŞMEDE RUHSATSIZ SİLAH CEZALARI DA KONUŞULDU

Komisyonda yapılan görüşmeye göre ruhsatsız silah taşıyan ve satın alanlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak

Ateşli silahların namlu ve sürgü gibi eşyaları ülkeye sokan ve satanlara ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.