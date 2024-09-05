Bekçilik Başvuru şartlarında KPSS bulunmuyor! Başvuruların 2024'te ne zaman yapılacağı açıklanmadı

05 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:11

Ağustos ayının sona ermesinin ardından 2024 yılı bekçi alım başvurularının ne zaman yapılacağı ve KPSS şartının aranıp aranmayacağı gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre geçen sene 26 ilde toplam 1.200 bekçi alımı gerçekleştirilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 2024 Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvurularının ne zaman yapılacağı gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmıştı.

2024 BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2024 yılı bekçi alımı başvuruları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl bekçilik başvuruları 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmıştı.

Söz konusu başvurular ile ilgili ise bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı.

2024 BEKÇİ ALIMI KPSS ŞART MI?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2023 yılında açıklanan başvuru şartlarına göre KPSS şartı bulunmuyor.

2024 yılının başvuru şartları ise henüz açıklanmadı.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?