Bekçilik Başvuru şartlarında KPSS bulunmuyor! Başvuruların 2024'te ne zaman yapılacağı açıklanmadı
Ağustos ayının sona ermesinin ardından 2024 yılı bekçi alım başvurularının ne zaman yapılacağı ve KPSS şartının aranıp aranmayacağı gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre geçen sene 26 ilde toplam 1.200 bekçi alımı gerçekleştirilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 2024 Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvurularının ne zaman yapılacağı gündem oldu.
Geçtiğimiz yıl 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmıştı.
2024 BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2024 yılı bekçi alımı başvuruları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl bekçilik başvuruları 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmıştı.
Söz konusu başvurular ile ilgili ise bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı.
2024 BEKÇİ ALIMI KPSS ŞART MI?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2023 yılında açıklanan başvuru şartlarına göre KPSS şartı bulunmuyor.
2024 yılının başvuru şartları ise henüz açıklanmadı.
BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- En az 167 cm boyunda olmak,
- Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
- Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.