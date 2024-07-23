Beklenen 7 üzeri deprem felaketi her geçen gün yaklaşıyor! Ünlü deprem uzmanı: Sağlam bina kalmayacak

23 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:46

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Çanakkale'de yaşanan 4.7 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar Marmara'da büyük depremin ne zaman yaşanacağını merak etti.

Bununla ilgili Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Çanakkale'deki deprem sonrası büyük İstanbul depremi merak konusu oldu. Moriwaki, Çanakkale'de yaşanan depremin Kuzey Fay Hattının güney kolu olduğunun altını çizdi.

Bu fay hattı, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'den geçiyor. Büyük deprem risklerinin bu bölgelerde yoğunlaştığını belirten Moriwaki, İstanbul'daki büyük depremden önce Bursa İnegöl'de 7 üzeri bir deprem olacağını belirtti.

Bursa'da yaşanması beklenen ve şiddeti 7 üzeri depremin önlem alınmadığında büyük yıkımlara neden olacağını belirten Moriwaki, Kuzey Fay Hattı'nın geçtiği Marmara bölgesine dikkat çekti.

BEKLENEN 7 ÜZERİ DEPREM FELAKETİ HER GEÇEN GÜN YAKLAŞIYOR!

Bölgedeki inşaatların binaların çürüklüğünü hatırlatan Moriwaki, "Şiddetli bir deprem sırasında inşaat sırasında kumun kullanıldığı binalar yerle bir olacak.

Marmara Bölgesi'nde özellikle çok fazla sayı da bulunan kumlu binaların tespit edilip kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gerekiyor. Çünkü bu binalar adeta tabut gibi. Yıkım ve ölüm oranlarını artırır" dedi.

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR DEPREM KONUSUNDA BİLİNÇSİZ"

Moriwaki, İstanbul'daki depremin yaklaştığını ancak fay hattı hareketlerinde öncelikle Bursa İnegöl'de deprem olacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde hazırlanan bir rapordan bahseden Moriwaki, 2000 yılından sonra yapılan binaların öncesinden daha sağlam olduğunu belirtti.

Ancak bu noktada farklı bir duruma değinen Moriwaki, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye'de insanlar deprem konusunda çok bilinçsiz. Kahramanmaraş depreminde de gördük. İnsanlar bina merdivenlerinde ölü bulundu. Deprem sırasında kaçmak yerine yaşam üçgeni oluşturulması lazım. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilmeli ve evler buna göre dizayn edilmeli. Bunun içinde kapsamlı bir ekibin çalışması gerekiyor. Kahramanmaraş gibi yakın zamanda yaşanılan büyük kayıptan ders çıkarılması lazım. Japonya'da böyle bir durumla karşılaşmak mümkün değil."

KUZEY FAY HATTI ÇOK TEHLİKELİ!

Türkiye'deki en tehlikeli fay hattı Kuzey Fay Hattı olduğunu belirten Japon deprem uzmanı, burada yaşanacak 7 şiddetli bir depremin tıpkı Kahramanmaraş'ta olduğu gibi kısa sürede bir tane daha üretme potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Bursa hattından geçen fayın uzun süredir deprem üretmemesine de dikkat çekti. "Uyuyan bir felaket çok yakında uyanacak" diyen Moriwaki, yetkililerin de vatandaşlarında kısa sürede harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.