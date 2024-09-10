Beklenen DGS sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı

10 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:34

Uzun süredir açıklanması beklenen DGS sınavının sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı. Sınava giren adaylar bir süredir neden açıklanmıyor merak ediyordu. Açıklanan DGS sonuçları nereden, nasıl bakılır belli oldu.

30 Haziran'da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı’nın sonuçları 10 Eylül'de açıklandı. Yaklaşık 2 aydır sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar bugün puanlarına erişti.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

30 Haziran tarihinde yapılan sınavın ardından sonuçlar bekleniyordu. Adayların beklediği sonuçlar 10 Eylül günü açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulalan sınav sayesinde öğrenciler 2 senelik meslek yüksekokul eğitimlerini 4 senelik lisans eğitimine tamamlayabiliyor.

DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Öğrenciler 10.00'dan itibaren ÖSYM sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlarına ulaşabildi.

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI ÖSYM?

Haziran ayında yapılan Dikey Geçiş Sınavına giren adayların soru ve cevap anahtarı 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle açıklandı.

ÖSYM sitesi üzerinden "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranı ile öğrenciler kendisinin işaretlediği ve doğru olan cevapları öğrenebiliyor.