Beklenen haber geldi! Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak

30 May 2024 11:11 - Güncelleme : 30 May 2024 11:23

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde sözlü sınavla mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi; sözlü sınavsız avukat, büro personeli, destek personeli kadro oluşturacak.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

VGM internet sitesinde personel alımı şartları yayınlandı.

VGM, 2022-KPSS puanı ile 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik personeli, 24 temizlik görevlisi ve 7 şoför alacak.

Genel şartlar ise şu şekilde:

ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.) Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak, Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak, Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak, Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular; E-Devlet Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

Adayların başvurularını 9 Haziran tarihine kadar yapmış olmaları gerekiyor. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.