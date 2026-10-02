Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak olan Belçika-Türkiye maçında heyecan dorukta. Milli Takım'ın Belçika'ya konuk olduğu müsabaka Liege kentinde yer alan Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi tarafından yönetilecek. Türkiye A Milli Futbol Takım'ının ilk 11 kadrosu ise merak konusu oldu. Orkun Kökçü sakat mı? Muhtemel 11'de kimler var?



ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI MI?

Orkun Kökçü milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Bursa'da İtalya karşısında oynanan müsabakanın ardından ayak parmağında yaşadığı ağrının artması nedeniyle Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

KADRODA KİMLER OLACAK?

Milli takım aday kadrosuna Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ve Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek A Milli futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Ayrıca Fransa maçında kırmızı kart görerek ceza alan Uğurcan Çakır, cezasının sona ermesinin ardından Belçika karşısında kaledeki görevine dönebilecek.



MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio, De Keteleare.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Yunus, Barış Alper.

