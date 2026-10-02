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Aktüel
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:58

Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?

Belçika-Türkiye maç kadrosu futbolseverlerin gündeminde. Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Belçika-Türkiye maçında A Milli Takım'ın Belçika'nın konuğu olacağı maçın ilk 11'i takım içi bazı sakatlıklar yaşanırken kadroya yeni isimler dahil edildi. İşte Belçika-Türkiye muhtemel ilk 11'i...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:58

1. Grup kapsamında oynanacak olan - maçında heyecan dorukta. Milli Takım'ın Belçika'ya konuk olduğu müsabaka Liege kentinde yer alan Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi tarafından yönetilecek. Türkiye A Milli Futbol Takım'ının ilk 11 kadrosu ise merak konusu oldu. sakat mı? Muhtemel 11'de kimler var?

Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?


ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI MI?

Orkun Kökçü milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Bursa'da İtalya karşısında oynanan müsabakanın ardından ayak parmağında yaşadığı ağrının artması nedeniyle Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?

KADRODA KİMLER OLACAK?

Milli takım aday kadrosuna Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ve Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek A Milli futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Ayrıca Fransa maçında kırmızı kart görerek ceza alan Uğurcan Çakır, cezasının sona ermesinin ardından Belçika karşısında kaledeki görevine dönebilecek.

Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?


MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio, De Keteleare.

Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Yunus, Barış Alper.
 

Belçika Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11’ler! Arda Güler oynayacak mı, Orkun Kökçü sakat mı?
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ETİKETLER
#Belçika
#Türkiye
#orkun kökçü
#Uefa Uluslar A Ligi
#Lıege
#Aktüel
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