Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam (7 Mayıs) ZTK maçı nedeniyle bu akşam yok

07 May 2024 14:33 - Güncelleme : 07 May 2024 14:33

Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları doğru çıktı! Final tarihi öne çekildi

Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları doğru çıktı! Final tarihi öne çekildi

Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanması bekleniyordu. Sevilerek takip edilen projenin seyircileri yayın akışında görmemesinin üzerine bu akşam neden yok sorusuna cevap aradı.

Bugün ATV ekranlarında Beşiktaş - Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası maçı yayınlanması sebebiyle dizi yayınlanmayacak.

Yarı final karşılaşmaları bu hafta oynanıyor. Yayın akışına göre 19.45'te Maça Doğru programı başlayacak ve ardından mücadele yayınlanacak.

Önümüzdeki hafta kendi gününde izleyici ile buluşması bekleniyor. Salı günleri 20.00'da yayınlanan dizinin çekimler İstanbul'da gerçekleşirken Semerkant ve Rize'nin Fındıklı ilçesinde de çekiliyor.

68. bölümü ile final yapacak olan projede yer alan oyuncular şöyle:

Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ragıp Savaş, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Ebru Özkan, Erkan Sever, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Eren Vurdem, Aslı Sevi, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Mina Derman, Batuhan Sezer, Pelin Uluksar, Değer Alp, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Burcu Binici.

7 MAYIS YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 - Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - Ana Haber

19:45 - Maça Doğru

20:30 - Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı

22:45 - Ben Bu Cihana Sığmazam (Tekrar)

02:00 - Maraşlı

04:30 - Safir