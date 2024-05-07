Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam (7 Mayıs) ZTK maçı nedeniyle bu akşam yok
ATV ekranlarında yayınlanan dizinin seyircileri bugün var mı araştırmaya başladı. 7 Mayıs yayın akışında yer almamasının ardından neden yok sorusu da gündeme geldi. 20 Eylül 2022 tarihinde ekranlara gelmeye başlayan dizinin neden yayınlanmadığı hakkında bilgiler...
Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanması bekleniyordu. Sevilerek takip edilen projenin seyircileri yayın akışında görmemesinin üzerine bu akşam neden yok sorusuna cevap aradı.
Bugün ATV ekranlarında Beşiktaş - Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası maçı yayınlanması sebebiyle dizi yayınlanmayacak.
Yarı final karşılaşmaları bu hafta oynanıyor. Yayın akışına göre 19.45'te Maça Doğru programı başlayacak ve ardından mücadele yayınlanacak.
Önümüzdeki hafta kendi gününde izleyici ile buluşması bekleniyor. Salı günleri 20.00'da yayınlanan dizinin çekimler İstanbul'da gerçekleşirken Semerkant ve Rize'nin Fındıklı ilçesinde de çekiliyor.
68. bölümü ile final yapacak olan projede yer alan oyuncular şöyle:
Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ragıp Savaş, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Ebru Özkan, Erkan Sever, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Eren Vurdem, Aslı Sevi, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Mina Derman, Batuhan Sezer, Pelin Uluksar, Değer Alp, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Burcu Binici.
7 MAYIS YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 - Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - Ana Haber
19:45 - Maça Doğru
20:30 - Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı
22:45 - Ben Bu Cihana Sığmazam (Tekrar)
02:00 - Maraşlı
04:30 - Safir