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Benfica Bologna maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'i gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 09:11 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:24
Benfica Bologna maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Karşılaşmanın muhtemel ilk 11&#039;i gündemde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürerken Benfica ile Bologna karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılamaya kısa süre kala Kerem Aktürkoğlu'nun forma giyip giymeyeceği taraftarın gündemine yerleşti.

Şampiyonlar Ligi​'nde heyecan devam ederken 11 Aralık akşamı Benfica​ ile Bologna​ mücadele edecek. Son zamanlarda gösterdiği performans ile beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu​'nun Bologna maçında yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Genç oyuncu Vitoria müsabakasında sahada yer aldı ve attığı gol ile takımına galibiyet getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA - BOLOGNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

 Luz Stadı'nda oynanan Benfica - Vitoria müsabakasında forma giyen Aktürkoğlu performansı ile beğeni toplamıştı. İlk yarının 29. dakikasında gol atmasının ardından skor 1-0 olmuştu. Aktürkoğlu, 78. dakikada sahadan ayrılırken takımında 10. golünü attı.

Portekiz​ Ligi'nde gol sayısı 6 olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Portekiz Kupası'nda da 1 gol atmıştı.

Vitoria maçında Orkun Kökçü, sarı kart cezasından dolayı forma giymemişti.

Benfica Bologna maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'i gündemde - 1. Resim

Aktürkoğlu, Arouca karşılaşmasında da forma giymişti. Ligde 31 puana erişen Aktürkoğlu'nun Bologna karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. 

BENFİCA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11 KADROSU

Müsabakada ilk 11 kadro henüz belli olmadı. Karşılaşmaya kısa süre kala Benfica - Bologna müsabakasında yer alacak olan futbolcuların isimleri belli olacak.

Müsabaka 11 Aralık Çarşamba günü 23.00'te başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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