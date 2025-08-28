Benfica Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Fişi Kerem Aktürkoğlu çekti

İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına konuk oldu.
Estadio de Luz'da oynanan zorlu müsabakada temsilcimiz kalesinde gördüğü tek golle kaybeden taraf oldu.
Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşmayı Benfica 1-0 kazandı.
35. dakikada Kerem Aktürkoğlu Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
Talisca, mücadelenin 79 ve 82. dakikalarında gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Benfica Şampiyonlar Ligi lig aşamasına çıkarken, Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.