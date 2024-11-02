Benfica maçının hangi kanalda yayınlandığı ve saati netleşti

02 Kasım 2024 12:01 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:07

A Milli Futbol Takımımızda yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun bulunduğu Benfica, bugün Farense ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'de başlayıp başlamayacağı merak edilirken yayınlandığı kanal da araştırıldı.

Portekiz Liga NOS müsabakası olan Farense - Benfica​ maçını binlerce kişi izleyecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise Benfica maçının hangi kanalda olduğu merak ediyor.

Müsabakada muhtemel ilk 11'ler de belli oldu.

BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

2 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Benfica - Farense maçı S Sport Plus​, tabii Spor 2 ekranlarında canlı olarak izlenecek. Maçı izlemek isteyenler S Sport Plus, tabii Spor 2 ekranlarından golleri ve asistleri takip edebilecek.

Karşılaşma bugün 21.00'de oynanacak.

BENFİCA - FARENSE MAÇININ MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Benfica: Turbin, Bah, Araujo, Otomendi, Carreras, Aursnes, Orkun Kökçü, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis.

Farense: Velho, Poloni, Africo, Silva, Jorge, Pastor, Alex Bermejo, Neto, Falcao, Menino, Millan.

Farense, Portekiz Ligi'nde Braga deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet almıştı. Ligde 9 karşılaşmadan 1 galibiyet alırken 19. sırada bulunuyor.

Benfica ise 8 maçta 6 galibiyet alarak ligde 3. sırada bulunuyor.