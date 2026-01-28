Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu

Benfica - Real Madrid maçında Arda Güler oynayıp, oynamayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanya devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girebilmek ve doğrudan son 16 turuna katılmak için karşılaşmadan galibiyet almayı hedefliyor. Ev sahibi ekip Benfica ise ilk 24'e girerek bir sonraki tura geçmek için karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye saatler kaldı. Benfica - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan 'nde lig etabının son maçları bugün oynanacak. 32 takımın karşı karşıya geleceği mücadelelerin ardından lig etabını 9-24 arası bitiren takımlar play-off, 1-8 arasında bitiren takımlar ise son 16 turuna katılmaya hak kazanacak. Karşılaşmalar kapsamında ilk 24 hedefi olan ile ilk 8 hedefi olan ve milli futbolcumuz 'in forma giydiği karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Benfica - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Real Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 15 puan toplayan eflatun-beyazlılar 3. sırada yer alıyor. Bu sezon teknik direktör Jose Morunho önderliğinde ilerleyen Benfica ise 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Benfica 6 puanla ligde 29. sırada bulunuyor.

Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Benfica - Real Madrid maçını taraftarlar Tabii Spor platformu aracılığıyla izleyebilecekler. Benfica ile Real Madrid tarihleri boyunca toplam 3 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 1 tanesinde Benfica galibiyet alırken, 2 tanesini ise Real Madrid kazandı. Real Madrid bu maçlarda 11 kere fileleri havalandırdı. Benfica ise Real Madrid'in 11 golüne, 6 golle karşılık verdi.

Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu

ARDA GÜLER BENFİCA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1.959 dakika süre bulan Arda Güler, 3 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Benfica - Real Madrid maçında eflatun-beyazlılarda Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ve Eder Militao sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Portekiz ekibi Benfica tarafında ise sakatlığı bulunan Richard Rios, Dodi Lukebakio, Alexander Bah ve Joao Veloso karşıalşmada oynamayacak.

Benfica - Real Madrid maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Barreiro, Sudakov; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius Junior

Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇINDA İLK DÜDÜK 23.00'TE ÇALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının 8. ve son maçları kapsamında oynanacak olan Benfica - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre saat 23.00'te başlayacak. UEFA tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre karşılaşmayı İtalya Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#arda güler
#benfica
#Aktüel
