Benfica Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Real Madrid maç kadrosu

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son maçları bugün oynanacak. 32 takımın karşı karşıya geleceği mücadelelerin ardından lig etabını 9-24 arası bitiren takımlar play-off, 1-8 arasında bitiren takımlar ise son 16 turuna katılmaya hak kazanacak. Karşılaşmalar kapsamında ilk 24 hedefi olan Benfica ile ilk 8 hedefi olan ve milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Benfica - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Real Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 15 puan toplayan eflatun-beyazlılar 3. sırada yer alıyor. Bu sezon teknik direktör Jose Morunho önderliğinde ilerleyen Benfica ise 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Benfica 6 puanla ligde 29. sırada bulunuyor.

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Benfica - Real Madrid maçını taraftarlar Tabii Spor platformu aracılığıyla izleyebilecekler. Benfica ile Real Madrid tarihleri boyunca toplam 3 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 1 tanesinde Benfica galibiyet alırken, 2 tanesini ise Real Madrid kazandı. Real Madrid bu maçlarda 11 kere fileleri havalandırdı. Benfica ise Real Madrid'in 11 golüne, 6 golle karşılık verdi.

ARDA GÜLER BENFİCA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1.959 dakika süre bulan Arda Güler, 3 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Benfica - Real Madrid maçında eflatun-beyazlılarda Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ve Eder Militao sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Portekiz ekibi Benfica tarafında ise sakatlığı bulunan Richard Rios, Dodi Lukebakio, Alexander Bah ve Joao Veloso karşıalşmada oynamayacak.

Benfica - Real Madrid maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Barreiro, Sudakov; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius Junior

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇINDA İLK DÜDÜK 23.00'TE ÇALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının 8. ve son maçları kapsamında oynanacak olan Benfica - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre saat 23.00'te başlayacak. UEFA tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.