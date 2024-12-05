Benfica - Vitoria Guimaraes maçında Kerem Aktürkoğlu’nun oynayıp oynamayacağı gündeme geldi
Portekiz Süper Lig'inde Benfica ile Guimaraes karşı karşıya gelecek. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Müsabakada muhtemel 11 bekleniyor.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica takımıyla çıktığı maçlarda performansı ile beğeni toplamaya devam ediyor. Portekiz Süper Lig'inde 7 Aralık günü oynanacak karşılaşmaya kısa süre kaldı.
BENFİCA - VİTORİA GUİMARAES MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Portekiz Süper Lig'inde oynanacak olan Benfica - Vitoria Guimaraes maçında Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.
Son karşılaşmalarda forma giyen isim sahada yer alırken performansı da beğeniliyor. 12. haftada oynanan Arouca maçında Benfica 3 puan almıştı.
Aktürkoğlu, 10 Kasım tarihinde oynanan Benfica - Porto karşılaşmasında ilk 11'de başlamıştı ve 75 dakika oyunda kalmıştı.
BENFİCA - GUİMARAES MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz Liga NOS müsabakası olan Vitoria - Benfica maçı 7 Aralık Cumartesi günü 21.00'de oynanacak.
Canlı olarak izlemek isteyenler S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.