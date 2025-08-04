Bengisu Avcı kimdir nereli? Ocean’s 7’yi tamamlayarak tarihe geçti

Tsugaru Kanalı’nı 12 saat 10 dakikalık derece ile tamamlayan Bengisu Avcı, Avrupa rekoru kırdı.

Ayrıca Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk kadın olarak da tarihe geçti.

Rekorun ardından Bengisu Avcı’nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

BENGİSU AVCI KİMDİR?

1996 İzmir doğumlu olan Bengisu Avcı, Türk ultra-maraton yüzücüsü ve antrenördür.

2018'de Manş Denizi'ni geçti, 2022'de Catalina Kanalını.

Bengisu Avcı, 2023'teCebelitarık Boğazı'nı, 2024’te Cook Boğazı’nı ve Molokai’yi geçmeyi başardı.

19 Ekim 2024 tarihinde Molokai Kanalı geçişiyle bunu başaran ilk Türk sporcu unvanını elde etti.