Bengisu Avcı kimdir? Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı.

16 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:36

Okyanus Yedilisi’nde beş parkuru geçen ilk Türk kadını ve IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası rekortmen yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı.

Okyanus Yedilisi’nde beş parkuru geçen ilk Türk​ kadını ve IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası rekortmen yüzücüsü Bengisu Avcı, yine büyük bir başarıya imza attı.

ÜÇ ALTIN AMDALYA

Avrupa’nın en prestijli kış yüzme şampiyonaları arasında yer alan 19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı.

İzmirli sporcu, ikinci gün ise 100 metre kurbağalamada birinci oldu.

Öte yandan 4x50 metrede de Bengisu Avcı, Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker’den oluşan ekibimiz tüm rakiplerini geride bıraktı.

BENGİSU AVCI KİMDİR?

Bengisu Avcı; 2018 yılında 36 kilometrelik Manş Denizi’ni 11 saat 29 dakika gibi harika bir sürede geçerek adını tarihe yazdırmış en hızlı Türk kadınıdır.

2022 yılında 11 saat 59 dakikada Catalina Channel’ı geçen de ilk Türk kadını unvanını almıştır.

2023 yılında Cebelitarık’ı 3 saat 24 dakikada geçen Bengisu Avcı Türkiye rekorunu kırmıştır.

Yine aynı yıl 48 kilometrelik 20 bridges around manhattan parkurunda Bengisu Avcı yeni Türkiye rekorunun sahibi olmuştur.

Bengisu Avcı ayrıca “Triple crown of openwater” adı verilen özel bir unvana sahip tek Türk sporcudur.