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Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 19:00 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:31
Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu

Benzinin litre fiyatına uygulanan 62 kuruşluk bir indirimin ardından vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.

Son dönemlerde artan maliyetler, piyasalar ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle sıkça zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt​ sektöründe bu kez bir indirim​ haberi geldi.

Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu - 1. Resim

BENZİN​ MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

20 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine uygulanan 62 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Bu indirimin dışında motorin​ ve otogaz (LPG) fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu - 2. Resim

20 KASIM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,30 TL

Motorin: 41,88 TL

LPG: 26,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,19 TL

Motorin: 41,82 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,73 TL

Motorin: 42,44 TL

LPG: 26,04 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43,92 TL

LPG: 25,49 TL

Sıkça Sorulan Sorular
Yeni bir indirime dahil planlı bir durum yok

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Kaynak: TGRT Haber
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