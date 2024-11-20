Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu

20 Kasım 2024 19:00 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:31

Benzinin litre fiyatına uygulanan 62 kuruşluk bir indirimin ardından vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.

Benzine ne kadar indirim yapılacak? Gece yarısından itibaren indirimli fiyatlar geçerli olacak

Benzine ne kadar indirim yapılacak? Gece yarısından itibaren indirimli fiyatlar geçerli olacak

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! Bu gece yarısı benzin bu fiyata düşecek

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! Bu gece yarısı benzin bu fiyata düşecek

Son dönemlerde artan maliyetler, piyasalar ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle sıkça zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt​ sektöründe bu kez bir indirim​ haberi geldi.

BENZİN​ MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

20 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine uygulanan 62 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Bu indirimin dışında motorin​ ve otogaz (LPG) fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

20 KASIM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,30 TL

Motorin: 41,88 TL

LPG: 26,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,19 TL

Motorin: 41,82 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,73 TL

Motorin: 42,44 TL

LPG: 26,04 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43,92 TL

LPG: 25,49 TL