Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu
Benzinin litre fiyatına uygulanan 62 kuruşluk bir indirimin ardından vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.
Son dönemlerde artan maliyetler, piyasalar ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle sıkça zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt sektöründe bu kez bir indirim haberi geldi.
BENZİN MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?
20 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine uygulanan 62 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıdı.
Bu indirimin dışında motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
20 KASIM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 42,30 TL
Motorin: 41,88 TL
LPG: 26,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 42,19 TL
Motorin: 41,82 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 42,73 TL
Motorin: 42,44 TL
LPG: 26,04 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 43,20 TL
Motorin: 43,92 TL
LPG: 25,49 TL