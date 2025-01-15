Benzine motorine zam var mı? Bu gece 1 lira 47 kuruşluk zam bekleniyordu

15 Ocak 2025 21:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 21:54

Benzin motorine zam beklentisi araç sahipleri tarafından araştırılıyordu. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. 15 Ocak 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatına zam beklenirken, benzinde herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Zamlı motorin fiyatlarının pompa fiyatlarına yansıyacağı tarih de belli oldu. İşte Türkiye'nin büyük şehirlerinde güncel benzin ve motorin fiyatları...

Mazota zam var mı? 15 Ocak güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Mazota zam var mı? 15 Ocak güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat

Akaryakıt fiyatlarında son durum ve beklenen artışlar araç sahipleri tarafından merak edildi. İşte akaryakıt zammında son durum.

BENZİN MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorin fiyatlarında yeni bir zam bekleniyor. Litre başına 1 lira 47 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Bu artışın nedeni, Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olarak belirtiliyor.

Benzinde ise bu tarih itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor, dolayısıyla benzine zam yok.

MOTORİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Motorinin litre fiyatına yapılacak olan 1 lira 47 kuruşluk zam, 16 Ocak gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.

Zammın yansıtılacağı tarih, akaryakıt istasyonlarında gece yarısından sonraki ilk saatlerle birlikte uygulamaya geçecek.

BENZİNE ZAM VAR MI SON DAKİKA?

Son dakika gelişmelerine göre, 15 Ocak 2025 itibarıyla benzine herhangi bir zam uygulanmayacak.

Benzinde fiyat değişikliği öngörülmüyor, bu nedenle benzin kullanıcıları için şu an için ekstra bir maliyet artışı söz konusu değil. Şu anki veriler, benzine yönelik herhangi bir fiyat artışı veya indirimi göstermiyor.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelecek.

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞTİ Mİ?

15 Ocak 2025 itibarıyla benzinde herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Motorin zammı, 16 Ocak gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin fiyatı, zammın ardından 45 lira 77 kuruştan 47 lira 24 kuruşa yükselecek.

ANKARA'DA BENZİN FİYATI NE KADAR?

Ankara'da benzin fiyatı, değişiklik olmaksızın 45 lira 80 kuruş olarak kalmaya devam ediyor.