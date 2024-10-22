Benzin ve motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları

22 Ekim 2024 09:00 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:04

Benzin ve motorinde indirimler birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Uluslararası yaşanan gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Akaryakıt fiyatında çifte indirim: Günü belli oldu | İşte 21 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatında çifte indirim: Günü belli oldu | İşte 21 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde ,3 değer kaybederek geçen yıldan beri en sert düşüşünü kaydetti. Bu düşüşle beraber benzin ve motorine gelmesi beklenen çift yönlü indirim ile akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü değişikliğin yaşanması öngörülüyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

OPEC, 14 Ekim’de petrol piyasası raporunu yayınladı ve küresel petrol talebi öngörüsünü üç ay üst üste aşağı yönlü revize etti. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybetti.

Brent petrolde yaşanan bu hareketliliğin ardından 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapıldı.

LPG'de ise herhangi bir indirim veya zam beklenmiyor.

2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin Fiyatları:

İstanbul: 43.54 TL/L

Ankara: 44.05 TL/L

İzmir: 44.55 TL/L

Benzin Fiyatları:

İstanbul: 44.67 TL/L

Ankara: 45.07 TL/L

İzmir: 45.52 TL/L