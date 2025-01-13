Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorine büyük zammın geleceği tarih belli oldu

13 Ocak 2025 21:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:06

Piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle araç sahipleri her gün akaryakıt fiyatlarını takip ederken benzin ve motorine büyük zammın yapılacağı tarih belli oldu.

Yemen'de patlama alarmı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yemen'de patlama alarmı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yemen'de akaryakıt istasyonu patladı! En az 8 ölü, 70 yaralı

Yemen'de akaryakıt istasyonu patladı! En az 8 ölü, 70 yaralı

Son dönemde otoyol, köprü, hızlı tren fiyatlarına yapılan zamların ardından, akaryakıt​ zammının tarihi de belli oldu.

Araç sahipleri​ kaç liralık bir zammın geleceğini araştıradursun, dağıtım şirketlerinin yeni fiyat düzenlemeleri için tüm hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak.

Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak.

Piyasalarda yaşanan hareketliliğe göre hükümet bir müdahalede bulunmazsa zamlı fiyatların pompaya yansıyacağı belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Zamlı tarifenin, yeni bir gelişme olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ayrıca LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.

Zammın pompaya yansıması durumunda akaryakıt fiyatları şöyle olacak: