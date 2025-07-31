Benzin ve motorine zam gelecek mi? Beklenti arttı

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte, benzin, motorin ve LPG’de değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre haziranda enflasyon aylık 1,37 hesaplanırken yıllık yüzde 35,05’e geriledi.

Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı 3 Temmuz’da akaryakıt, içki ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisine yüzde 15,71 zam yapıldığını duyurmuştu.

Beraberinde 9 Temmuz’da motorin fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapılmıştı.

LPG fiyatlarına ise 25 Temmuz’da 42 kuruş zam geldi.

Tüm bunların ardından önümüzdeki 1-2 günde de benzin ve motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 53,70 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu yakası: