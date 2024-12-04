Benzine gelen indirimin ardından 4 Aralık güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor

04 Aralık 2024 00:26 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 00:37

Türkiye’de akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ederken benzine bir indirim haberi geldi. İndirim haberinin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında cep yakacak artış! Benzin ve mazotun litresine 6 lira zam: O tarihte hazırlıklı olun

Akaryakıt fiyatlarında cep yakacak artış! Benzin ve mazotun litresine 6 lira zam: O tarihte hazırlıklı olun

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma nedeniyle benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle hemen her gün değişkenlik gösteriyor.

Gece yarısından itibaren benzine indirim geleceği haberinin ardından vatandaşlar indirimi ve güncel fiyatları araştırıyor.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Benzin fiyatlarına 0,97 kuruşluk bir indirim geldi.

Zamlı fiyatların ise gece itibarıyla yani 4 Aralık’ta geçerli olacak.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim haberinin ardından vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını da merek ediyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43 lira 6 kuruştan satılacak. Motorin litre fiyatı ise 44 lira 22 kuruştan satılmaya devam edecek. LPG güncel litre fiyatı ise 26 lira 03 kuruş.