Benzine indirim gelecek mi? 3 Aralık akaryakıt fiyatları

03 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:21

Benzin ile motorine gelen indirim ve zamlar birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Uluslararası yaşanan gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

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Dövizdeki değişikliklerle beraber brent petrol fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatlarında indirim olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak motorinde herhangi bir indirim beklenmiyor.

3 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NEDİR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43 lira 6 kuruştan,

Motorin litre fiyatı 44 lira 22 kuruştan satılıyor.

BENZİN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Benzin fiyatları Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklere göre farklılık gösterebiliyor.