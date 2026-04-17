Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benzine motorine indirim var mı? Hürmüz açılınca akaryakıta indirim beklentisi başladı

Akaryakıta indirim son dakika haberleri, benzine motorine mazota indirim var mı haberleri ile takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, küresel enerji piyasalarında indirim beklentisi oluşturdu. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerinin tamamen açık olacağını duyurmasının ardından petrol fiyatları yüzde 10’un üzerinde geriledi. Bu gelişme, son dönemde yükselen akaryakıt fiyatlarının ardından iç piyasada da yeni bir beklenti doğurdu. Özellikle benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrine ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansıma ihtimali gündeme geldi. Benzin motorine indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 21:51

Küresel enerji piyasalarında ’na ilişkin gelişmeler fiyatlar üzerinde belirleyici oldu. ’dan gelen açıklama sonrası petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi geçişine tamamen açılmasıyla küresel petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.
Akaryakıta indirim! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi geçişine tamamen açık olacağını duyurdu.
Benzine indirim var mı? Bu açıklama sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10,65 düşerek 88,80 dolara geriledi.
Mazota indirim! Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 83,92 dolardan işlem gördü.
Motorine indirim geldi mi? Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşımacılığının yeniden başlamasıyla akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Mazota indirim var mı? İstanbul'da benzinin litre fiyatı 62,70 TL, motorinin litre fiyatı 71,59 TL ve LPG'nin litre fiyatı 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.
Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yüzde 10,65 oranında düşerek 88,80 dolara kadar geriledi. Bir önceki gün 99,80 dolara kadar çıkan fiyat, günü 99,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 83,92 dolardan işlem gördü. Petrol piyasasında yaşanan bu sert düşüşte, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar belirleyici oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇILDI MI?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan’daki ateşkes süreciyle birlikte Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişine tamamen açık olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından belirlenen koordineli rota üzerinden tüm ticari gemilerin geçişine izin verildiği bildirildi.

Basra Körfezi’nde ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle daha önce gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti. Küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, petrol arzına ilişkin endişelerin azalmasına yol açtı.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentileri de beraberinde getirdi. Savaş sürecinde yükselen fiyatların ardından, piyasada indirim ihtimali konuşulmaya başlandı.

Hürmüz Boğazı’ndan petrol taşımacılığının yeniden başlamasıyla birlikte arz tarafında rahatlama yaşanması, fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda, akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki haftadan itibaren değişim beklentisi oluştu.

BENZİNE MOTORİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:

Benzinin litre fiyatı 62,70 TL seviyesinde bulunurken, motorinin litre fiyatı 71,59 TL olarak kaydedildi. LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL’den satılıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket beklentisi oluştu. Ancak mevcut fiyatlar üzerinden satışlar devam ederken, piyasadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ETİKETLER
#petrol fiyatları
#iran
#hürmüz boğazı
#enerji piyasası
#Akaryakıt Indirimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.