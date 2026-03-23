Benzine motorine zam veya indirim var mı, bekleniyor mu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzine motorine zam ne zaman gelecek, zam beklentisi üzerine savaş boyunca her gün araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları enerji piyasalarını etkilerken, Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 116 dolara kadar yükseldi, ardından 87 dolara geriledi. Yaşanan bu hareketlilik ve tedarik sıkıntıları akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine motorine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine motorine zam veya indirim var mı, bekleniyor mu? İşte güncel akaryakıt fiyatları
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 21:20
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 21:22

fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden değişti. Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar sonrası fiyat tabelaları bir kez daha güncellendi.

BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan değişimlere bir yenisi daha eklendi. Dün benzinin litre fiyatına yapılan 43 kuruşluk artışın ardından, çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk bir artış uygulandı. Böylece kısa süre içinde üst üste iki fiyat değişikliği yaşanmış oldu ve benzin fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etti.

Benzine motorine zam veya indirim var mı, bekleniyor mu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve ardından gelen geri çekilmeye rağmen, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar fiyatlara yansıdı. Bu gelişmeler yalnızca benzini değil, motorin ve LPG fiyatlarını da etkiledi.

Benzine motorine zam veya indirim var mı, bekleniyor mu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? GÜNCEL FİYATLAR!

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 61.11 TL, motorin 65.28 TL ve LPG 30.49 TL oldu. Anadolu Yakası’nda ise benzin 60.95 TL, motorin 65.12 TL ve LPG 29.89 TL seviyesinde yer aldı.

Benzine motorine zam veya indirim var mı, bekleniyor mu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara’da benzin 62.07 TL, motorin 66.39 TL ve LPG 30.37 TL’den satılıyor. İzmir’de ise benzin 62.35 TL, motorin 66.67 TL ve LPG 30.29 TL seviyesine ulaştı. Üç büyük şehirdeki fiyatlar karşılaştırıldığında, benzin ve motorin fiyatları benzer seviyelerde seyrediyor.

